هنا الزاهد تعلق على وضع صورها على "توك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بعد وضع صورها على "توك توك".

ونشرت هنا عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صور لـ"التوك توك"، الذى وضع صورها عليه بالكامل.

وكتبت هنا على إحدى الصور : "والله اتبسطت جدا".

وعرُض للفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وآخرون، وهو من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.