إسعاد يونس تحيي ذكرى أربعين سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيّت الفنانة والمذيعة إسعاد يونس، ذكرى مرور 40 يوما على رحيل الفنان سمير غانم.

ونشرت "يونس" صورة الراحل سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "أربعين يوم يا سمير، السلام لروحك، في الجنة، الفاتحة".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

وتم دفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.