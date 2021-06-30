منة عرفة ومحمود المهدي يحتفلان بعقد قرآنهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:50 مساءً - احتفل الفنان ” محمود المهدي ” اليوم الأربعاء بعقد قرآنه على الفنانة ” منة عرفة ” معلنا عن هذا الخبر في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وتضمن المنشور صورة من حفل عقد القرآن الذي اقتصر على حضور أفراد العائلة فقط وأرفقها بتعليق كشف من خلاله عن موعد الزفاف .
فكتب قائلا : ” الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم .. بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666 ” .
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