منة عرفة ومحمود المهدي يحتفلان بعقد قرآنهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:50 مساءً - احتفل الفنان ” محمود المهدي ” اليوم الأربعاء بعقد قرآنه على الفنانة ” منة عرفة ” معلنا عن هذا الخبر في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وتضمن المنشور صورة من حفل عقد القرآن الذي اقتصر على حضور أفراد العائلة فقط وأرفقها بتعليق كشف من خلاله عن موعد الزفاف .

فكتب قائلا : ” الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم .. بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666 ” .