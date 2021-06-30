فنانة مصرية شهيرة تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل وتعلق : ” اللي بنشوفه دلوقتي مسخرة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:50 مساءً - أجرت الفنانة ” رجاء حسين ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” حديث القاهرة ” المذاع على قناة القاهرة والناس كشفت من خلالها عن سبب ابتعادها عن الفن والتمثيل منذ أكثر من 11 عاما .

حيث أشارت رجاء حسين إلى أن سؤالها حول عدم وجودها في الأعمال الدرامية والتلفزيونية والسينمائية لا يجب أن يوجه لها ولكنه يجب أن يوجه للمسئولين عن الفن في مصر .

وأكدت على أن العائق الوحيد لها عن العمل هو الوفاة أو المرض وغير ذلك فهي موجودة .. وأضافت أنها بعمرها الحالي 84 عاما وأدوارها تتوزع على فنانين آخرين موضحة أن كل أسرة بها جدة أو شخصية كبيرة في السن ولذلك يجب أن يكون لها دور في مثل هذه الشخصيات .

وتابعت الفنانة رجاء حسين حول وضع الساحة الفنية قائلة : ” اللي بنشوفه دلوقتي مسخرة .. بنت وولد وحب والنقابة ليس لها حق في التدخل في فرض الفنانين .. والمسلسل ثلاث دقائق تمثيل والباقي إعلان اعملوا محطة للإعلانات ” .