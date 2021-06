لماذا تمنى شون كونري قتل "جيمس بوند"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم الممثل الراحل شون كونري أدوارا كثيرة مميزة على مدار مسيرته الفنية، بلغت 90 دورًا ما بين السينما والتلفزيون.

ويظل الدور الأشهر في مسيرة "كونري"، دور العميل 007، جيمس بوند، حيث من الصعب ذكر اسم جيمس بوند دون أن يرتبط في أذهاننا تلقائيًا بالمخضرم شون كونري.

ورغم عشق الجمهور لأداء "كونري" لشخصية جيمس بوند، وارتباطه الوثيق بها، لكن المفاجأة أن النجم ذاته لم يحب دوره، واعتبر قبول دور جيمس بوند الندم الأكبر في حياته.

ووفقًا لموقع "ذا ليست" الأمريكي، كان شون كونري سعيدًا في البداية بتلقي عرضا للقيام بدور جيمس بوند، لكنه لم يكن من معجبي الشخصية ذاتها.

وخلال الترويج لفيلم Goldfinger (إصبع الذهب)، وصف "كونري" جيمس بوند لمجلة "فانيتي فير" بالشخصية السطحية لرجل الشرطة الإنجليزي الممل.





وذكر الموقع، أن الأمور سرعان ما تدهورت بعد التصريح السابق؛ ففي عام 1965، قال "كونري" إنه فاض به الكيل من شخصية جيمس بوند بأكملها، على أمل أن يكون قدم آخر دور جيمس بوند في مسيرته.

وصدم "كونري" الجمهور عام 1971، خلال قيامه بالترويج لفيلم Diamonds Are Forever (الماس للأبد)، قوله: "لطالما كرهت شخصية جيمس بوند اللعينة، واعترف أنني أتمنى لو قتلته".

ورحل "كونري" عن سلسلة جيمس بوند عام 1971، بعد تصريحاته السابقة، لكنه عاد مجددًا عام 1983 للقيام بدور أخير Never Say Never Again، سجل به وداعه لأشهر أدواره السينمائية.