شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفه فى صورة مع سمير صبري: "اللي كان يغنيله في فرحه كان ياسعده ياهناه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد المخرج عمرو عرفه، ذكرياته بصورة تجمعه مع الفنان الكبير سمير صبري، ووجه له رسالة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: "ممثل ومنتج سينمائي ومطرب اللي كان يغنيله في فرحه كان يبقي ياسعده وياهناه".



عمرو عرفه على تويتر

وأضاف المخرج عمرو عرفه، في رسالته عن مدح الكبير سمير صبري: "مواعيد الافراح كان هوه اللي بيحددها حسب جدوله والناس تقف طابور.. وكنت من الناس اللي واقفه في الطابور ده و الحمد لله وصلت بحبك يا سمره".



عمرو عرفه وسمير صبرى

وفى وقت سابق، كشف المخرج عمرو عرفة، عن معلومة تخص الفيلم السينمائي "مع الذكريات"، الذي عرض عام 1961، وأخرجه والده سعد عرفة، وقام ببطولته أحمد مظهر ومريم فخر الدين وأحمد لوكسر.

وكتب عمرو عرفة، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "أول مرة أعرف إن فيلم مع الذكريات تم عرضه في لندن عام 1962، وأبدى الممثل تشارلز لوتون إعجابه الشديد بالراحل صلاح منصور، أنا شخصيًا كنت بخاف منه وأنا صغير.. كان بيتعرض إمبارح وناس كتير كلمتني.. الله يرحمك يا بويا ويرحمك يا عم صلاح".

ويقوم المخرج عمرو عرفة باخراج فيلم "أهل الكهف" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته محمود حميدة، مصطفى فهمي، خالد النبوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، بالإضافة لعدد كبير من النجوم .