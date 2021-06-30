شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يحتفل بعيد ميلاد حفيدته "مريم" بحضن وكلمات رومانسية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم محمود حميدة، الاحتفال بعيد ميلاد حفيدته "مريم" على طريقته الخاصة، بنشر صورة لهما وهو يحتضنها عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، ليوجه لها رسالة حب بكلمات رومانسية تعبيراً عن حبه الشديد لها.

وقال حميدة في رسالتها التي أرفقها على الصورة التي ظهر فيها وهو يحتضن حفيدته: "حفيدتي مريم بطلة العالم هكذا ادعوها وأعني بذلك أنها بطلة عالمي أنا و لا أعني كل العالم، كل سنه وانت طيبة يا بطلة عالم محمود حميدة".

وسرعان ما حصدت الصورة عددا كبيرا من التعليقات المهنئة لـ "مريم"، بمناسبة عيد ميلادها، وعلى الصورة التي وصفها الكثيرون بالرائعة لما بها من تفاصيل الحب الكبير الذى يجمع حميدة مع حفيدته.

وشارك مؤخراً حميدة، فى بطولة فيلم "ريتسا"، من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة.