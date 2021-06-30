شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق الدورة الـ 56 لمهرجان قرطاج إلى أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية تأجيل موعد انطلاق مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ56 إلى أغسطس المقبل بدلا من العاشر من شهر يوليو المقبل .

وأوضحت الوزارة في بيان أن الهيئة المنظمة للمهرجان اتخذت هذا القرار تفاعلًا مع الإجراءات الصحية المتخذة من قبل رئاسة الحكومة التونسية واللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع قرارات وزارة الشئون الثقافية في تفاعلها مع الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بالفيروس في البلاد وخارجها، وحفاظًا على السلامة الصحية للجمهور، مشيرة إلى أن هذه القرارات تبقى مرتبطة بتطورات الوضع الصحي في تونس

ويشارك فى مهرجان قرطاج الدولى بدورته الـ56 الكثير من المطربين من دول عربية مختلفة ويحيي حفلاته الكثير من نجوم الطرب العربي، فمن تونس البلد التي تحتضن المهرجان العريق سيشدو في المهرجان المطرب التونسي الكبير لطفي بوشناق والمطربة شهرزاد هلال، ورحاب الصغير إضافة إلى سليم الجزيري، ومن فلسطين تشدو "دلال أبو آمنة" للمرة الأولى في تونس.

يعد مهرجان قرطاج أحد أعرق المهرجانات الموسيقية في العالم العربي. كما يُعتبر محطة أساسية في حياة الكثير من الفنانين، لأن المشاركة فيه تشكل اعترافا بنجوميتهم. وتقام أغلب فعاليات المهرجان داخل مسرح قرطاج الأثري في تونس.

تأسس مهرجان قرطاج سنة 1964 ومنذ ذلك الحين تنظم الحفلات الموسيقية كل سنة في شهري يوليو وأغسطس، ويعد مهرجان قرطاج واحدا من أهم المهرجانات ليس فقط على المستوى العربي وإنما على المستوى الأفريقي أيضا. وقف على مسرح قرطاج أسماء وازنة في تاريخ الغناء العربي وعلى رأسهم أم كلثوم وفيروز وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية، إلى جانب نجوم الأغنية العالمية كداليدا وشار آزانفور ولويس ارمسترونغ وجيمس براون، وإلى جانب مهرجان قرطاج الموسيقي تنظم تونس مهرجانات أخرى تحمل اسم المدينة الأثرية كأيام قرطاج السينمائية أو أيام قرطاج المسرحية.