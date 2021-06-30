محمود العسيلي يطرح برومو أحدث أغانيه "على خدك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان محمود العسيلي برومو أحدث أغانيه "على خدك"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "العسيلي" على الفيديو : "على خدك قريبًا".

وكان "العسيلي" قد كشف عن موعد طرح كليب أغنيته الجديدة "على خدك"، منذ أيام.

ونشر "العسيلي" صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مستني أتفرج على أول نسخة من الكليب الجديد (على خدك).. إن شاء الله الكليب هينزل آخر الشهر ويارب نبتدي الصيف مع بعض بطاقة حلوة".

يذكر أن آخر أغنيات محمود العسيلي كانت "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبد الواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.