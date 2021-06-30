بدء تصوير" مسلسل الثمانية" من تأليف تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك المستشار تركي آل الشيخ جمهوره صورة جديدة من تصوير أول عمل فني تلفزيوني من تأليفه بعنوان "الثمانية"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق تركي على الصورة : "أحب أن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي (الثمانية) حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل، وبدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية، وقررت أن أحولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة، ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلي النور.. ووقع اختياري على المخرج القدير أحمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال، وكنت في أمريكا بولاية نيويورك، وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلى النور".

وأضاف آل الشيخ : "بدأنا في اختيار العناصر ووقع اختياري على النجوم آسر ياسين ، خالد الصاوي، هشام سليم ، غادة عادل ، محمود البزاوي ، ريم مصطفي ، محمود علاء ( جامايكا) ومنذر رياحنه ، مصطفى البنا و عدد كبير من النجوم العرب والعالميين ، كما استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية ومصممة الملابس الرائعة منى التونسي".

وأضاف: "وفي إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الادوار الهامة وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة و حتى نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت أن أعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلي مستوى عالي من التقنية فاستعنت بمدير التصوير العالمي( Tómas Örn Tómasson ) الذي عمل في أعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim و Arctic, كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في أعمال مثل فيلميGodzila , Aquaman.

وتابع : "وأيضا شركة عالمية من أكبر الشركات في مجال الجرافيكس و الخدع و غيرهم من عناصر تنفيذ المعارك والتفجيرات وبخبراء في الماكيير والمكياج، كما استعنت أيضا بالسيناريست القدير عمرو سمير عاطف لمساعدتي في الانتهاء من السيناريو وفي كتابة الحوار باللهجة المصرية".

واستكمل: "سيعرض العمل علي قنوات أم بي سي و منصة شاهد، و اليوم هو أول يوم تصوير فأتمنى من كل قلبي النجاح والتوفيق لفريق العمل الذي وضعت ثقتي فيه و أتمنى أن نكون جميعا عند حسن ظنكم بإذن الله ويعجبكم المسلسل".

مسلسل "الثمانية" يضم مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي، ومنهم غادة عادل، هشام سليم، آسر ياسين، منذر رياحنة، ريم مصطفى، وغيرهم.