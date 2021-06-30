بعد خضوعه للجراحة.. أول صورة للشاعر أمل الطائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الشاعر الغنائي أمل الطائر للعلاج في الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، بعد خضوعه أمس الثلاثاء لجراحة جديدة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري، وذلك تحت الملاحظة المشددة في العناية المركزة بالمستشفى، ودخوله مرحلة الغيبوبة.

زوجة الشاعر الكبير كشفت عن تفاصيل حالته بعد الجراحة، وعبر صفحته في موقع فيسبوك كتبت: "أمل عمل العملية إمبارح لكن رجع العناية المشددة تاني، أنا بطمن كل اللي بيحبوه وبيسألوا عليه هنا على صفحته لأني مش بقدر أرد على كل الرسائل والاتصالات، أمل يفوق وبيرجع تانى، أشكركم جميعا على حبكم له دعواتكم"

الشاعر الغنائي أمل الطائر نقل الأحد الماضي، إلى مستشفى المنيل التخصصي، ووصفت زوجته حالته الصحية بالحرجة جدا.

وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر أصابته بالقدم السكري، أذ تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك جلطات بالمخ، وسيولة الدم، وخضع لعملية جراحية.

ويعد أمل الطائر من رواد كتابة الأغنية الشعبية، حيث كتب ما يزيد عن الـ 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته ،نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، ابوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، انغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وأخرون.