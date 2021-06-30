حورية فرغلي توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة حورية فرغلي، على دعم الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخرًا.

ونشرت الفنانة حورية فرغلى منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك: "شيرين عبدالوهاب الفنانة الجميلة الجدعة، دايما بتفرحينا بصوتك الجميل وقلبك الأبيض... كلنا بندعمك".

وجاء في التسجيل الصوتي الذي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها زوجته شيرين عبد الوهاب عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.