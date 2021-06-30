ساندي حسام تشارك في فيلم "براءة ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة الشابة ساندي حسام في فيلم "براءة ريا وسكينة" المنتظر تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد أن توقف بسبب إصابة الفنانة حورية فرغلي، وأيضا لانشغال استوديوهات التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي في شهر رمضان الماضي.

تدور أحداث الفيلم حول محاولة إثبات براءة ريا وسكينة، استنادًا لوقوعهما فريسة ظروف المجتمع وقسوتها، وذلك من خلال الاستشهاد بالعديد من المراجع التاريخية الموثقة.

فيلم "براءة ريا وسكينة" بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، حسن عبدالفتاح، شريف باهر، أشرف مصيلحي، منة فضالي، أحمد عبدالله محمود، ومن إنتاج حلمي شهاب وحسام شهاب، إخراج عبدالقادر الأطرش، وتأليف محمد عاشور، ومنتج فني محمود عادل.

الجدير بالذكر أن ساندي حسام شاركت في الجزء الأول من مسلسل “رمضان كريم” الذي تم طرحه فى رمضان عام 2017، وشارك فى بطولته كل من روبى وشريف سلامة وسيد رجب ومحمود الجندى وسلوى عثمان وسلوى محمد على وريهام عبدالغفور وكريم عفيفى وسهر الصايغ وصبرى فواز.