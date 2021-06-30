كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:57 مساءً - نشرت ” هالة ” حفيدة الفنان ” عادل إمام ” صورا لها عبر حسابها على إنستجرام من حفل تخرج ” عز الدين ” إبن خالها المخرج ” رامي إمام ” .
وظهرت هالة في الصور برفقة عز الدين من حفل التخرج من المدرسة الذي أقيم في منطقة الأهرامات معربة في تعليقها عليها عن فخرها وسعادتها به .
يذكر أن عز الدين هو ثاني أحفاد الفنان عادل إمام من إبنه رامي أما هالة فهي إبنة ابنته سارة .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحدث ظهور لأحفاد الفنان ” عادل إمام “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.