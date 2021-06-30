شاهد .. أحدث ظهور لأحفاد الفنان ” عادل إمام “

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:57 مساءً - نشرت ” هالة ” حفيدة الفنان ” عادل إمام ” صورا لها عبر حسابها على إنستجرام من حفل تخرج ” عز الدين ” إبن خالها المخرج ” رامي إمام ” .

وظهرت هالة في الصور برفقة عز الدين من حفل التخرج من المدرسة الذي أقيم في منطقة الأهرامات معربة في تعليقها عليها عن فخرها وسعادتها به .

يذكر أن عز الدين هو ثاني أحفاد الفنان عادل إمام من إبنه رامي أما هالة فهي إبنة ابنته سارة .