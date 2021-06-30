شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تحيي ذكري الأربعين لرحيل سمير غانم: السلام لروحك في الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة القديرة إسعاد يونس، على احياء ذكري الأربعين لرحيل النجم الكبير سمير غانم، الذى رحل عن عالمنا بعد ازمته مع المرض، تاركاً أرشيف كبير من الكوميديا والدراما في السينما والتليفزيون والمسرح.

ونشرت يونس، صورة للنجم الكبير الراحل، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "اربعين يوم يا سمير، السلام لروحك في الجنة، الفاتحة"، وسرعان ما حصدت الصورة على عدد كبير من التعليقات التي جاءت غالبيتها بالدعاء للراحل بالرحمة.

وفى وقت سابق من أمس، الثلاثاء، أحيت الفنانة دنيا سمير غانم، مرور 40 يوما على رحيل والدها النجم سمير غانم، معبرة عن اشتياقها الشديد له، وكتبت دنيا، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "وحشتنى يا بابى يا حبيبى، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، بشكر كل الناس اللى بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمرى على حبهم ومساندتهم لينا، نسألكم الدعاء والفاتحة اليوم الـ 40".

وتوفى الفنان الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية ، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثى أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة.