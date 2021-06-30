- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن "شوف كنا فين".. أوبريت وطني بمناسبة 30 يونيو لمدحت صالح ومجموعة من النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من نجوم الغناء فى مقدمتهم مدحت صالح، لتقديم أوبريت غنائي وطني بعنوان "شوف كنا فين"، من كلمات وليد دسوقى، وألحان محمدى، وتوزيع ياسر ماجد، ويشارك فى الأوبريت من المطربين محمد عباس و إيمان عبد الغنى، ومن المقرر أن يتم طرحه فى الساعة السادسة مساء اليوم بمناسبة ذكرى 30 يونيو.
من ناحية أخرى طرح مؤخرا مدحت صالح، عبر يوتيوب، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "القسوانى" من كلمات محمد فتحى، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أسامة كمال، وتقول كلمات الأغنية : جبت القساوة م القسواني وحتخلص ابعت أجيب تاني..والحب مابقاش مجاني كده للي هب و دب..الطيبة للبيع معروضة لو ناس حتعمل مخضوضة..الخضة ليها طاسة موجودة هدية للي يحب.
كواليس اغنية مدحت صالح
وانتهى مدحت صالح، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد بالكامل، الذى يتضمن أغانى "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، ، "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، "أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، "بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم.
كواليس اغنية مدحت صالح (1)
كواليس اغنية مدحت صالح (2)
كواليس اغنية مدحت صالح (3)