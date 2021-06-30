شكرا لقرائتكم خبر عن "شوف كنا فين".. أوبريت وطني بمناسبة 30 يونيو لمدحت صالح ومجموعة من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من نجوم الغناء فى مقدمتهم مدحت صالح، لتقديم أوبريت غنائي وطني بعنوان "شوف كنا فين"، من كلمات وليد دسوقى، وألحان محمدى، وتوزيع ياسر ماجد، ويشارك فى الأوبريت من المطربين محمد عباس و إيمان عبد الغنى، ومن المقرر أن يتم طرحه فى الساعة السادسة مساء اليوم بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

من ناحية أخرى طرح مؤخرا مدحت صالح، عبر يوتيوب، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "القسوانى" من كلمات محمد فتحى، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أسامة كمال، وتقول كلمات الأغنية : جبت القساوة م القسواني وحتخلص ابعت أجيب تاني..والحب مابقاش مجاني كده للي هب و دب..الطيبة للبيع معروضة لو ناس حتعمل مخضوضة..الخضة ليها طاسة موجودة هدية للي يحب.