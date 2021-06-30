شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر لكاميرا الخليج 365 مازحاً: "لو على ربيع عمل فيلم حلو هكرهه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 لقاء خاصا مع النجم مصطفى خاطر خلال تواجده في أسوان لحضور فعاليات مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، كشف فيه خاطر عن أعماله المقبلة ، وعلاقته بفريق مسرح مصر ، وذكرياته منذ كان ممثلا هاويا في مسرح الجامعة حتى أصبح نجما سينمائيا وتليفزيونيا .

وقال خاطر خلال اللقاء الذي أجراه الزميل باسم فؤاد، إنه حريص على حضور المهرجانات السينمائية فهي فرصة جيدة لمشاهدة عدد من الأفلام المهمة، خاصة أن مهرجان أسوان عن المرأة لذلك له خصوصيته.

وصرح خاطر مازحا أن المرأة بالنسبة له هي زوجته، ثم عقب: بأن المرأة هي زوجتي وابنتي وأمي ، فهي جزء كبير من المجتمع لا يمكن تهميشه.

وأكد مصطفى خاطر أن المرأة موجودة في السينما منذ نشأتها ولها دور كبير جدا في السينما المصرية، لافتا إلى أن فيلم مراتي مدير عام للنجمة شادية من أكثر الأفلام التي تعجبه عن المرأة من وجهة نظره .

وأضاف أنه استقبل ردود أفعال جيدة بعد عرض فيلم "ثانية واحدة" وسعيد بها جدا، فالفيلم يتميز بكوميديا الموقف ، مشيرا إلى أن ظروف عرضه في ظل كورونا أثر عليه قليلا بسبب أن السينمات لا تعمل بكامل طاقتها، لكن في النهاية صحة الناس أهم ، ويمكن تعويض كل ذلك بعد عرضه تليفزيونيا .

واعترض خاطر على ما يتردد حول كونه الأنجح بين فريق مسرح مصر، وقال إن المجموعة كلها نجحت وقدموا أعمالًا سواء بطولات فردية أو جماعية ، ومنذ أول ظهورنا أخذنا من الساحة الفنية مساحة كبيرة جدا ، وشايف أن كل الناس ناجحة.

ونفى خاطر وجود أي غيرة بين نجوم مسرح مصر ، فقط غيرة فنية صحية فمثلا لو محمد عبد الرحمن عمل فيلم حلو بفرح جدا لكن ببقى نفسي أحقق نجاح مثله ، وفي نفس الوقت فيه حب كبير جدا لا يمكن وصفه فنحن أصحاب منذ سنوات طويلة ومشينا طريقا صعبا سويا ونجحنا معا فالعلاقة بيننا أسرية أكثر .

وقال خاطر مازحا لو علي ربيع عمل فيلم حلو بكرهه وبحقد عليه جدا، واستدرك: لا طبعا بفرح له جدا ولو فيه أي ملاحظات بنقولها لبعض وهذه هي العلاقة بيننا .

وأعلن أن هناك فيلما يصوره حاليا بين أسوان والقاهرة ويشاركه البطولة كريم عفيفي وحمدي الميرغني وويزو، ولما حد بيطلبني في شغل منهم بروح جري وكذلك هم، فدائما نحاول مساعدة بعضنا .

وكشف خاطر أنه دائما لديه شغف بتقديم أعمال مسرحية رغم انشغاله بالسينما والتليفزيون ، فهو مرتبط بالمسرح منذ صغره في المدرسة، ومتعة الوقوف على الخشبة لا يعرفها إلا من اشتغل بالمسرح، فلا يوجد أجمل من معرفة رأي الجمهور في نفس اللحظة على المسرح .

وأكد خاطر أنه اكتسب خبرة كبيرة منذ أول عرض مسرحي له حتى الآن وقد أصبح نجما كبيرا ، فدائما كان شغفه التمثيل سواء في المدرسة او الجامعة أو قصور الثقافة ، حتى جاءت تجربة مسرح القطاع الخاص في مسرح مصر ، وأشرف عبد الباقي علمنا كيف تتعامل مع جمهور القطاع الخاص ، على عكس جمهور مسرح الدولة الذي أعتبره محترفا ولديه وعي كبير وثقافة كبيرة ، ولكل منهما طريقة وعروض تناسب كل فئة منهما .

وكشف خاطر أنه تقدم لورشة المخرج خالد خلال مرتين ولم يقبل وقال مازحا : "لو قدمت المرة الثالثة أبقى معنديش دم.. لكن لما شافني في مسرحية شازلونج ندم" ثم تعاونت معه في مسلسل "هربانة منها" بطولة ياسمين عبد العزيز وتاليف خالد جلال .

وأكد أن أشرف عبد الباقي وخالد جلال ومحمد الصغير كل منهم ساهم في بناء الممثل مصطفى خاطر .

ووجه مصطفى خاطر كلمة لجمهوره من خلال كاميرا الخليج 365 قائلا: يارب تكونوا بخير وبصحة وأدعوكم لمشاهدة فيلم ثانية واحدة وفيلم العارف لأنه فيلم تقيل وكبير جدا .