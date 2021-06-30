شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان عن شرين عبد الوهاب: "بنت مصر في قلب وعصمة رجل أمين عليها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة شريهان توجيه رسائل الدعم والمساندة للفنانة شرين وزوجها حسام حبيب، بعد التسجيل الصوتى المسرب لوالده، وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: " بنت مصر وبنت قلبي في قلب وعصمة رجل أمين عليها.. الحمد الحمد الحمد والشكر لله"، واختتمت بهاشتاج "شرين_عبد_الوهاب #صوت_مصر".



شريهان

وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، كانت قد وجهت الفنانة شريهان رسالة لحسام حبيب، وكتبت:" الرجولة أفعال وليست أقوال".



شريهان

وقال حسام حبيب رداً على التسجيل المسرب لوالده، إن أقرب الناس له متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين والناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية، مضيفا: أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.

وأكد أنا تزوجت شيرين عبد الوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربى ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد إنه يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتى حتى أقرب الناس لى، مضيفا: أن هذا الشخص القريب جدا مش أول مرة يأذينى وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه منى، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل وهذا ليس معناه ضعف وإذا استمر هذا أنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب منى، والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت وللأسف جاب سيرة والدتى رغم إنه الشخص اللى مخلفنى ومنفصلين وكانت دائما تدعونى للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها.