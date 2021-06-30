شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يتوقع المنتخب الفائز ببطولة يورو 2020.. اعرف مين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم يوسف الشريف، على متابعة الفعاليات الرياضية وكبرى منافسات الدوريات الأوربية، ويشارك يوسف الشريف متابعيه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بتوقعاته في الفرق التي تصعد للأدوارالنهائية في البطولات الأوروبية، ومع اتجاه الأنظار إلى بطولة يورو 2020، وانتهاء منافسات دور الـ16، واقتراب المنافسة من الأدوار النهائية توقع الشريف المنتخب الفائز ببطولة يورو 2020.

وتوقع النجم يوسف الشريف، تتويج منتخب إنجلترا ببطولة يورو 2020 بعد اقصاء المنتخب الألماني بهدفين نظيفين على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وكتب يوسف الشريف على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلا: " ‏بيتهيألي كده انجلترا هتاخد البطولة دي والله أعلم".



يوسف الشريف على فيس بوك

وأسدل الستار مساء الثلاثاء على منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا في 11 مدينة مختلفة وتستمر حتى 11 يوليو المقبل، حيث اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لربع نهائي البطولة بانضمام منتخبى إنجلترا وأوكرانيا لقائمة الثمانية الكبار.

وأصبح من المقرر أن يلتقى المنتخب الإنجليزى في الدور ربع النهائي من يورو 2020، مع المنتخب الأوكرانى الذى حقق تأهلا تاريخيا على حساب نظيره السويدى فى الوقت القاتل.

وخطف المنتخب الإنجليزى بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من يورو 2020، بعدما حقق فوزا هاما على نظيره الألماني، بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية "لندن"، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وأحرز رحيم سترلينج، مهاجم مانشستر سيتى، هدف التقدم لصالح المنتخب الإنجليزى في الدقيقة 75 من زمن المباراة، ثم أضاف هارى كين الهدف الثانى لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 86 من زمن المباراة.