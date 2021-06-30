شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق عمل فيلم محمد هنيدى الجديد "الجواهرجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر قائمة الفنانين المشاركين مع النجم محمد هنيدى فى فيلمه الجديد "الجواهرجى"، والذى يحمل اسم مؤقت حتى الأن ومقرر تغير الاسم بعد الانتهاء من اختيار فريق العمل، ومن المقرر انطلاق موعد تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتم التعاقد مع النجمة منى زكى التى تعد أول المنضمين للفيلم بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتهما الأولى سوياً في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدنى ليكون أمام هنيدى ويجسد دور مهم ومحورى خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنان احمد حلاوة، والفنانة عارفة عبد الرسول، وآخرهم الفنانة تارا عماد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية.

وغاب هنيدى عن دور العرض 4 أعوام تقريبًا، على الرغم من انتهاء تصوير فيلمى "الإنس والنمس" و"كينج سايز"، فيما كانت التجربة السينمائية الأخيرة لمنى زكي، فيلم "الصندوق الأسود" خلال العام الماضى.