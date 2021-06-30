فن ومشاهير

أبطال Fast and Furious 9 يحتفلون بإيرادات الفيلم بـ "تورتة".. صور

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القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي تريس جيبسون، على الاحتفال بوصول إيرادات الفيلم الجديد Fast and Furious 9، لـ 404 مليون دولار عالمياً بعد أيام من طرحه في دور العرض السينمائي، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس .

وشارك جيبسون، متابعيه وجمهوره، بصور من احتفال طاقم الفيلم في الكواليس عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، حيث تواجد في الصور النجم العالمي فان ديزل في الصور التي قرر فيها طاقم الفيلم الاحتفال بتورتة.

 

ويقوم ببطولة السلسلة الأبطال الرئيسيين فن ديزل وميشيل رودريجز للقيام بشخصيتي دومينيك وحبيبته ليتي، وانضم إليهم في الجزء التاسع كل من جون سينا وجوردانا بروستر للقيام بدور أشقاء دومينيك وناتلي إيمانويل وتشارليز ثيرون وهيلين ميرين.

وشهد الجزء التاسع العديد من التأجيلات والتغيرات في موعد العرض، وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، كان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021.

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وحققت سلسلة "فاست آند فيوريس" التي تدور حول مجموعة من متسابقي الشوارع، ما يزيد على 5 مليارات دولار من مبيعات التذاكر في أنحاء العالم منذ عرض أول أفلام السلسلة في 2001.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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