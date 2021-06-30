شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا ..غدًا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا للنجمة انغام بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات وذلك فى الثامنة مساء غداً الخميس، والذى يتزامن مع الأول من يوليو على مسرح النافورة، وهو الحفل الذى يأتى تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

كما يتضمن الحفل مجموعة من أهم الأغانى التى قدمتها أنغام خلال مسيرتها الفنية، ومن أبرز تلك الأعمال "حالة خاصة جدا ، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهي جات ، متلخبطة ، 100 صورة ، بتوصفني بتكفسفنى ، ده اللي عندي ، سيدي وصالك ، نفس الشوق ، نزوة ، فنجان النسيان ، انا بعته كتير ، هبدأ مالاخر ، مطمنة ، وحدانية ، بتحبها ولا ، بعتلي نظرة ، عرفها بيا ، حتة ناقصة ، ياريتك فاهمني وغيرها.



انغام

من ناحية أخرى اعلنت النجمة أنغام عن سعادتها بالمشاركات الدائمة فى أنشطة دار الأوبرا المصرية، حيث أكدت على رغبتها الدائمة فى التواجد بين جماهير الأوبرا، ووصفتهم بأنهم جمهور متذوق للفنون الراقية.