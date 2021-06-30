شكرا لقرائتكم خبر عن هل عاد شيا لابوف إلى زوجته السابقة ميا جوث ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع جاست جيرد، أن الممثل البالغ من العمر 35 عاما شيا لابوف، شوهد وهو مع ميا جوث زوجته السابقة، في ديزني لاند بكاليفورنيا، حيث بدا عليهما التفاهم الكبير وهو ما يطرح تساؤل حول عودتهما لبعض بعد الانفصالوالاتهامات المتبادلة بينهما.

وكانت النجمة البريطانية FKA Twigs، اتهمت النجم العالمي شيا لابوف صديقها السابق، بالاعتداء الجنسى والجسدى، واتهمت Twigs صديقها السابق شيا لابوف، بمنحها مرض ينتقل عن طريق العلاقة الجنسية عن قصد، وهو ما تسبب لها في الكثير من المعاناة، خلال فترة ارتباطهما التي بدأت في 2018 اثناء تصوير فيلم Honey Boy.

ووفقا لصحيفة The New York Times، كانا لابوف وصديقته فى رحلة قام بها الاثنان فى عام 2019، والتى زعمت خلالها أن شيا لابوف كان يسيئ لها بشكل متكرر، وفى طريق العودة من الرحلة تزعم الدعوى أن لابوف كان يقود سيارة بتهور ، واستغنى عن حزام الأمان وهدد بتحطم السيارة ما لم تعلن حبها له.

وفى حديثها إلى صحيفة نيويورك تايمز ، قالت Twigs إن فى علاقتها بشيا لابوف التى استمرت أكثر من عام بقليل ، أساء لابوف لها جسديا وعاطفيا وعقليا عدة مرات.