شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب حسام حبيب و شيرين عبد الوهاب أقوى من الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أزمة النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب الأكثر تداولاً على الساحة الفنية وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تسريب تسجيل صوتى لوالد حسام حبيب، يتحدث فيه عن رغبة ابنه فى الزواج على شيرين وأنه متحكم فى كل أموالها وأمورعديدة.

على رغم من زواج شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب فى 8 إبريل 2018 أي منذ 3 سنوات، لازالت قصة حبهما أقوى من جميع الأزمات التي واجهتهما خلال فترة الزواج وأنهم مازالوا متمسكين ببعضهم البعض ويوجهونه سويا، ودائما يظهروا أقوى ويكذبوا كل الشائعات التى يتم تداولها عنهما.

في 2020 زعمت مصادر نشوب مشادة بين شيرين عبد ‏الوهاب وحسام حبيب بفيلا ‏الأخير بمدينة الرحاب، ووصلت إلى التراشق ‏بالألفاظ، وطلبت شيرين للطلاق، إلا أن الزوجان خرجا على حسابتهما الشخصية ‏ونفيا تلك الأخبار.‏

ونفى حسام حبيب صحة ما تداوله البعض بشأن وجود خلافات مع زوجته ‏شيرين عبد الوهاب، مقتبسًا آية من القرآن الكريم في تغريدة له عبر حسابه ‏الرسمي على تويتر، مغردًا: ‏‎"‎فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا‎"‎‏.‏

كما قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على "تويتر": ‏‏"قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش ‏مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".‏

وسخرت النجمة شيرين عبد الوهاب، من الشائعة التي انتشرت مؤخرا، حول مشاجرتها مع زوجها المطرب حسام حبيب، مما استدعى تدخل صديقهما المقرب المطرب أحمد سعد، بصورة نشرتها عبر حسابها على تويتر وهى في أحضان زوجها وعلقت قائلة، " زى ما انتوا شايفين مبنبطلش خناق".