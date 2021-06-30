شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "حياة" للتونسية ميرفت مدينى كمون يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان FIFOG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصد الفيلم التونسي " حياة " أو Poussières d'étoiles للمخرج التونسية ميرفت مديني كمون جائزة الجمهور بمهرجان FIFOG (جنيف الدولي للأفلام الشرقية) الذي تنافس فيه أكثر من 50 فيلما ويتضمن مسابقتين، في كل من الأفلام الروائية والقصيرة ، حيث يفوز أفضل فيلم روائي بجائزة FIFOG الذهبية وأفضل فيلم قصير بجائزة FIFOG الفضية، وتم إضافة جائزة FIFOG للجمهور والذى يصوت عبر الإنترنت.



فيلم حياة

فيلم " حياة " أو Poussières d'étoiles يتناول المستقبل القريب، حيث يصبح التواصل مع الموتى ممكنًا بفضل التكنولوجيا المتقدمة مما يدفع ارملا حزينا إلى الرغبة في الاتصال بزوجته الراحلة، لكن لقاء غامض يغير مجرى الاحداث .



فيلم حياة

مخرجة الفيلم مرفت مديني كمون حاصلة علي درجة الدكتوراه في الفنون وعلوم فنون بجامعة السوربون في باريس ، وهي مخرجة ومؤلفة ، تشارك في العديد من المؤتمرات في تونس وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتدرس جماليات الصورة السينمائية في المدرسة العليا للسمعيات والبصرية والسينما بقمرت بتونس ، وفي عام 2010 ، أصدرت أول كتاب لها يوسف شاهين ، كاميرا جميع المعارك.

في عام 2014، أنتجت وأخرجت أول فيلم قصير، الذي عرض في عدة مهرجانات منها مهرجان السينمائي الدولي مومباي ومهرجان وجدة و في عام 2017، صدرلها ثاني فيلم قصير "عرس الشوك " الذي عرض في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة 2018 ومهرجان السينمائي الدولي مكناس 2018 مهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف FIFOG2018. وحصل الفيلم على الجائزة الكبرى في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة بورندي FESTICAB 2018.