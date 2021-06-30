شريهان لزوج شيرين عبدالوهاب: الرجولة أفعال!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:05 مساءً - منذ 42 دقيقة

لا تزال قضية تسريب التسجيل الصوتي لوالد زوج شيرين عبدالوهاب تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، وجهت الفنانة المصرية، شريهان، رسالة إلى الفنان حسام حبيب، زوج المطربة شيرين، على خلفية الأزمة الأخيرة.

ونشرت شريهان تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، موجهة كلامها لحسام حبيب قائلة: “الرجولة أفعال وليست أقوال”.

وجاء في التسريب الصوتي، المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، حديث للأخير يكشف فيه خطة نجله للزواج سراً من شيرين عبد الوهاب، لأجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، على حد زعم التسريب.

من جانبه، خرج حسين حبيب، والد حسام حبيب عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها “بوابة أخبار اليوم”، إن “ما أثير هو كذب وافتراء”، متابعا: “الناس خرابة بيوت ده مش صوتي”.

وردت شيرين عبد الوهاب على أزمة التسريب الصوتي، ونفت كل ما أشيع عنها وعن زوجها المطرب حسام حبيب في وقت سابق، مشددة على أنها كلها ملكه، وأنه أنقذها من أشخاص وصفتهم بالثعابين، فيما كشف زوجها حسام حبيب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسجيل المسرب، مؤكدا أن الصوت ليس مفبركا، وأنه قطع علاقته بوالده وقرر مقاضاته بسبب هذا التسجيل.

وقالت الصحفية نضال الأحمدية رئيسة تحرير مجلة الجرس خلال تصريحات عبر تطبيق “زووم” مع برنامج “90 دقيقة”، عبر قناة “المحور “لدي تسجيلات صوتية أخرى لوالد حسام حبيب، وأتركها الآن لجولة ثانية”، مؤكدة أن التسجيل الصوتي المسرب لوالد حسام حبيب حقيقي، وأنه سبق صحفي، ومن مهام الصحفي عدم الإفصاح عن مصدره في كتابة الأخبار.