شريهان عن أزمة شيرين وحسام حبيب: "الرجولة أفعال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الفنانة المصرية شريهان رسالة إلى الفنان حسام حبيب زوج المطربة شيرين على خلفية الأزمة التي انتشرت بعد تسريب تسجيل صوتي لوالده.

ونشرت شريهان تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، موجهة كلامها لحسام حبيب قائلة: "الرجولة أفعال وليست أقوال".

وأثنت شريهان من خلال هذه التغريدة على تصرف حسام حبيب الذي جاء في صف زوجته الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

وكانت مجلة "الجرس" اللبنانية، قد نشرت في وقت سابق، ​تسريبا صوتيا وصفه مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بـ"الخطير"، ويتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا من المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وجاء في التسريب الصوتي، المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، حديث للأخير يكشف فيه خطة نجله للزواج سراً من شيرين عبدالوهاب، لأجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، على حد زعم التسريب.

من جانبه، خرج حسين حبيب، والد حسام حبيب عن صمته. وقال إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".

وردت شيرين عبد الوهاب على أزمة التسريب الصوتي، ونفت كل ما أشيع عنها وعن زوجها المطرب حسام حبيب في وقت سابق، مشددة على أنها كلها ملكه، وأنه أنقذها من أشخاص وصفتهم بالثعابين، فيما كشف زوجها حسام حبيب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسجيل المسرب، مؤكدا أن الصوت ليس مفبركا، وأنه قطع علاقته بوالده وقرر مقاضاته بسبب هذا التسجيل.



