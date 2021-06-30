وفاة الكاتبة ديليا فيايو.. "أحبت كثيرا وتلقت الكثير من الحب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الكاتبة الكوبية ديليا فيايو الملقبة بـ"أمّ التيلينوفيلا" ومؤلفة المسلسلات التلفزيونية الأمريكية اللاتينية الناجحة في ميامي.

ومن بين هذه المسلسلات نجد "أزميرالدا" و"كساندرا"، وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية سنة 2018، أبدت فيايو الرائدة في هذا النوع من المسلسلات الرومانسية الرائجة بقوة في أمريكا اللاتينية التي بدأت مسيرتها في أواسط القرن الماضي، رغبتها في أن يتذكرها الناس على أنها "شخص أحب كثيراً وتلقى الكثير من الحب".





وأكدت أوداليس بايز زوجة ابن ديليا فيايو، لوكالة فرانس برس وفاة السيناريست الكوبية.

وقد طبعت ديليا فيايو بسيناريوهات أعمالها، الثقافة الشعبية الأمريكية اللاتينية في النصف الثاني من القرن العشرين، وتوّجها محبوها بلقب "أم التيلينوفيلا".





بدأت مسيرتها سنة 1950 بمسلسلات إذاعية، قبل كتابتها سنة 1957 أول سيناريو تلفزيوني لها.

وتعاونت بعدها مع قنوات تلفزيونية فنزويلية إثر تركها بلدها المحكوم من النظام الشيوعي سنة 1966 إلى ميامي، وألفت قصص مسلسلات لقيت نجاحا كبيرا حول العالم بينها "أزميرالدا"، و"كساندرا"، و"ليونيلا"، و"كريستال".



