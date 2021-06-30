شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر جديد لـ فيلم الأنيمشن The Boss Baby: Family Business قبل طرحه بيومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة DreamWorks Animation المنتجة لـ فيلم الأنيمشن والرسوم المتحركة The Boss Baby، الملامح الاولي للجزء الثاني والجديد، المقرر طرحه يوم 2 يوليو المقبل، وذلك بعد عدة تأجيلات واجهها العمل، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

حيث كشف الفيديو الترويجى لـ الجزء الثانى من العمل الذى سيطرح تحت اسم The Boss Baby: Family Business، على مجموعة من اللقطات المشوقة التي تؤكد على جزء ثانى، أقوى من الأول، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأولي الذي عرض عام 2017.

وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم The Boss Baby أكثر من 300 مليون دولار أمريكى فى السوق الأجنبية، حسبما أفاد boxofficemojo وهو الفيلم الذى تدور أحداثه حول طفل ذى قدرات خاصة، يسعى لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذى لشركة جرو.

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar.