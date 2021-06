شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا تصور كليب "You For Me" على شاطئ ماليبو في كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة ريتا أورا، وهي علي شاطئ ماليبو في كاليفورنيا، حيث كانت تصور جزء من كليب أغنيتها الجديد "You For Me". ريتا أورا كانت قد أثارت الجدل وذلك بعدما حصلت على مليون جنيه إسترليني للعودة مجددا في الموسم الجديد من سلسلة "The Masked Singer"، حيث أبرمت صفقة ضخمة بقيمة مليون جنيه إسترليني للظهور في الموسم الجديد من " The Masked Singer". وأشار المصدر إلى أن القائمين على سلسلة " The Masked Singer" كانوا حريصين على عودة ريتا أورا البالغة من العمر 30 عاما، خاصة أنه حققت نجاحًا كبيرًا في السلسلة الأولى، مشيرا إلى أنها موهبة غزيرة الإنتاج ولديها عدد كبير من المعجبين. وفي وقت سابق، اعتذرت النجمة ريتا أورا عما بدر منها بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ30 مع مجموعة من أصدقائها داخل لندن، خلال حفل فى أحد المطاعم، حيث عبرت عبر حسابها على موقع إنستجرام عن حزنها الشديد تجاه تصرفها وأبدت تأسفها للجميع، خاصة بعدما كشفت الشرطة الأمر التى حاولت أورا جعله سرياً إلا أن الأمر وصل للشرطة.