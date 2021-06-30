صور| أحدث ظهور لرانيا يوسف على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "رانيا" في الصور بإطلالة أنيقة على شاطئ البحر من أحدث ظهور لها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت رانيا على الصور: "أرتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك .. وأعلمي بأن عورات العقول والضمائر أشد قبحاً من عورات الأجساد .. تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها، فالله قد خلقنا عليها ناظراً لقلوبنا التي هي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد".

يذكر أن رانيا يوسف شاركت في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، وعُرض العمل في رمضان الماضي 2021