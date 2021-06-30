بصورة تجمعهما.. عاصي الحلاني يهنئ نجله بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المطرب اللبناني عاصي الحلاني نجله الوليد الحلاني بعيد ميلاده، الذى وافق أمس.

ونشر "عاصي" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عقبال المية سنة يا شمعة بيتنا ونور حياتنا، منحبك تتخلص الدني".

ورد الوليد على تهنئة والده: "حبيب قلبي يا أبو الوليد، الله يخليلي إياك".

وأحيا المطرب اللبناني عاصي الحلاني ونجله الوليد الحلاني حفلًا غنائيًا في "بنما"، مايو الماضي.

وكان المطرب عاصي الحلاني طرح كليب "حبيبي"، في 13 مايو الماضي، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".