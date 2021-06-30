حسن الرداد يحيي ذكرى رحيل والده: "مواقفك السياسية الجريئة يشهد عليها الجميع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان حسن الرداد الذكرى ال ١٧ على رحيل والده نبيل الرداد .

ونشر صورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها : " الذكرى السنوية الـ١٧ لوالدي الأستاذ نبيل الرداد، للأسف مافيش عندي صور كتير تجمعنا مع بعض بس إنت دائما في قلبي يا أبويا، كنت عاشق لبلدك ومهموم بها ومؤمن بضرورة وحدة الوطن العربي، مواقفك السياسية الكثيرة والجريئة يشهد عليها كل من عاصرك ".

وأضاف الرداد: "كنت مسخر نفسك لخدمة الناس الغلابة والمحتاجين و نصرة الضعيف، كنت ضهر لكل هؤلاء الناس الطيبة، كنت راجل شجاع و جريء و لا تخاف أحد، كنت بتدخل في صراعات كبيرة من أجل خدمة ناس جميلة بسيطة".

وتابع: "علمتني حب الناس واعتبار خدمة المحتاج هو واجب عليا طول حياتي، لو قعدت أتكلم عنك سنين مش هعطيك حقك، شكرا على كل حاجة علمتهالي يا رمز الرجولة والجدعنة و الجرأة ، وإن شاء الله ألقاك فى الجنة يا حبيبي".

يذكر أن حسن الرداد شارك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي