فيديو.. رقصة روبي تحتل مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مقاطع فيديو من الحفل الأخير، للفنانة المصرية روبي.

أقيم الحفل بأحد الفنادق الشهيرة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وظهرت روبي وهي تؤدي وصلتها الغنائية مرتدية فستانا لفت الأنظار، وقامت بغناء عدد كبير من أعمالها القديمة وأغنيات من ألبومها الجديد الذي طرحته مؤخرا ويحمل عنوان "ثانية واحدة".

ونشرت روبي عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الانتهاء من الحفل عدة مقاطع فيديو، وهي ترقص أثناء أدائها أغنية "قلبي بلاستيك".

وتفاعل جمهور روبي مع الفيديوهات، وأشاد عدد كبير منهم بحضور روبي، وقدرتها على جذب انتباه الجمهور في الغناء والتمثيل.

يذكر أن الفنانة روبي تواصل تصوير دورها في مسلسل "شقة 6" من إخراج محمود كامل، ويشاركها البطولة عدد كبير من نجوم التمثيل، وأبرزهم أحمد حاتم، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وهيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة، ومن المقرر طرحه قريبا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.



