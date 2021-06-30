شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان فى رسالة لـ حسام حبيب: الرجولة أفعال وليست أقوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شريهان على توجيه رسالة دعم لحسام حبيب، بعد التسجيل الصوتى المسرب لوالده، وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الرجولة أفعال وليست أقوال.. حسام حبيب".



شريهان

وقال حسام حبيب رداً على التسجيل المسرب لوالده، إن أقرب الناس له متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين والناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية، مضيفا: أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.

وأكد أنا تزوجت شيرين عبد الوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربى ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد إنه يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتى حتى أقرب الناس لى، مضيفا: أن هذا الشخص القريب جدا مش أول مرة يأذينى وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه منى، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل وهذا ليس معناه ضعف وإذا استمر هذا أنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب منى، والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت وللأسف جاب سيرة والدتى رغم إنه الشخص اللى مخلفنى ومنفصلين وكانت دائما تدعونى للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها.