شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية لسكان المنطقة مسئولة عنها إسعاد يونس محور أحداث فيلم "200 جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج محمد أمين تصوير مشاهد فيلمه الجديد "200 جنيه" الذى يعتمد على البطولة الجماعية ويضم عدد كبير من الفنانين، حيث تدور أحداثه حول "جمعية" مسؤولة عنها الفنانة اسعاد يونس ويشترك فيها عدد كبير من سكان المنطقة الشعبية التي تقطن فيها، وسرق منها 200 جنيه وتمرعلى كل أشخاص الفيلم.

فيلم 200 جنيه تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

يذكر ان المخرج محمد أمين انتهى مؤخراً من تصوير فيلم "المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وبطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.