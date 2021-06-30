نبيلة عبيد عن أزمة شيرين عبدالوهاب: "سيبوها بس تغني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة نبيلة عبيد على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب الأخيرة بعد تسريب تسجيل صوتي وصف بأنه ينسب لوالد حسام.

ونشرت "عبيد" مقطع فيديو لها من أحد أعمالها ومزجته بأغنية "يا حلاوتك يا جمالك"، بصوت المطربة شيرين عبدالوهاب.

وعلقت نبيلة عبيد على الفيديو : "شيرين عبدالوهاب الصوت الجميل، الحب كله، حسها الناعم بيدخل القلب لما تغني، سيبوها بس تغني".

وجاء في التسجيل الصوتي الذي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها زوجته شيرين عبد الوهاب عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.