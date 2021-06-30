مهرجان القاهرة السينمائي ينعى أنسي ساويرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص مهرجان القاهرة السينمائي على نعي رجل الأعمال أنسي نجيب ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر، والذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عامًا.

ونشر مهرجان القاهرة صورة الراحل أنسي ساويرس، عبر الحساب الرسمي له بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ببالغ الحزن تعلن عائلة ساويرس وفاة السيد أنسي ساويرس، توفي في الجونة بمصر عن عمر يناهز 90 عامًا، ولد عام 1930 ، وكان رجل أعمال ورجل أعمال مصري معروفًا".

"أنسي نجيب ساويرس" من مواليد سوهاج في 14 أغسطس 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة عام 1950. وهو أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، ومؤسس ورئيس مجموعة "أوراسكوم".

كانت انطلاقته في الخمسينيات من خلال شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي"، كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق، وحفر ترع الري.

وفي عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، والتي أصبحت فيما بعد "أوراسكوم للصناعات الإنشائية". توسع نشاط الشركة في الثمانينيات والتسعينيات؛ ليشمل: "السياحة والفنادق، وخدمات الكمبيوتر، وخدمات الهاتف المحمول"؛ لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.