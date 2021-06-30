الأميرة ديانا 60 عاماً.. قصة تمثال أميرة ويلز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 صباحاً - في الأول من يوليو، تكريماً لميلادها الستين، سيكشف الأمير "وليام" والأمير "هاري" النقاب عن تمثال أمهما الراحلة "ديانا"، أميرة ويلز، بقصر كنسينجتون، والذي سيكون أول تمثال رسمي للأميرة الراحلة.

تأجيل الكشف عن التمثال

قصر كينسينغتون- الصورة من صفحة القصر على فيسبوك

وبحسب موقع Royal central" كان الأميران "ويليام" و"هاري" قد أعطيا تكليفاً بتصميم التمثال في عام 2017 بمناسبة الذكرى العشرين لوفاة "ديانا"، ولكن بسبب الأزمة الصحية العالمية، تم تأجيل إزاحة الستار عنه. ومع ذلك، لم يفوت "هاري" هذه المناسبة بدون إحتفال يوثقه، حيث قام - في وقت لاحق من ذلك العام - بإعلان خطوبته على "ميغان ماركل" في حديقة القصر.

الأخوان يخلدان ذكرى والدتهما

فستان زفاف الأميرة ديانا- الصورة من حسابها على إنستغرام

قال الأخوان معًا عندما تم الإعلان عن التمثال في الأصل: "لقد مر 20 عامًا على وفاة والدتنا، وقد حان الوقت للاعتراف بتأثيرها الإيجابي في المملكة المتحدة وحول العالم من خلال تمثال دائم." لقد أثرت والدتنا على حياة الكثير. نأمل أن يساعد التمثال كل أولئك الذين يزورون قصر كنسينغتون في التفكير في حياتها وإرثها."

ديانا في مكانها المفضل

فستان زفاف الأميرة ديانا- الصورة من حسابها على إنستغرام

سيتم وضع التمثال في الجزء المفضل لـ"ديانا" في أرض قصر كينسينغتون، تحديدًا حديقة سونكن، محاطًا بمجموعة من الزهور المفضلة لدى الراحلة، بما في ذلك زهور الزنابق البيضاء، الورود البيضاء، النرجس وإقحوانات كوزمو. هذا وقد تم زراعة ما يزيد عن 12 ألف وردة قبل عرض التمثال بموسمين.

وقد وصف موقع القصر على الإنترنت التكريم بأنه: "مستوحى من ذكريات حياة الأميرة وصورتها وأسلوبها".

تكريمات أخرى لديانا

الأميرة ديانا مع ويليام وهاري- الصورة من حسابها على إنستغرام

في هذا الصيف أيضًا، في ضوء يوم ميلادها التاريخي، يعرض قصر كينسينغتون فستان زفاف "ديانا" الأيقوني مع طرحته التي يبلغ طولها 25 قدمًا.

الفستان مصنوع من التفتا الحريري باللون العاجي من تصميم "ديفيد" و"إليزابيث إيمانويل"، وهو مطرز يدويًا بـ 10 الآف لؤلؤة ودانتيل وترتر. كما أن لديه حدوة حصان صغيرة مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط مخبأة في التنورة لجلب الحظ.

هذا ومن المقرر أيضًا الاحتفال بـ"ديانا" من خلال لوحة زرقاء خاصة سيتم تركيبها في شقة لندن التي عاشت فيها قبل الزواج من "تشارلز"، حيث يمنح صندوق التراث الإنجليزي اللوحات الزرقاء لإحياء ذكرى منازل وأماكن عمل الأشخاص المهمين تاريخياً.

تكريمات سابقة

الأميرة ديانا مع ويليام وهاري- الصورة من حسابها على إنستغرام

تم إنشاء العديد من النُصب التذكارية في لندن تكريما لـ"ديانا". ويشمل ذلك ملعب "ديانا" التذكاري في قصر كنسينغتون، مؤسسة "ديانا" التذكارية في هايد بارك، وممشى "ديانا" التذكاري في قصر سانت جيمس.

من هو مصمم التمثال؟

الأميرة ديانا- الصورة من حسابها على إنستغرام

صمم النحات البريطاني "إيان رانك برودلي" تمثال "ديانا" ليتوج تصميماته التي إشتملت على العديد من الأعمال المشهورة والعديد من التصميمات المستخدمة في العملات المعدنية البريطانية. يعمل "رانك برودلي" أيضًا في مجموعات دائمة في بعض أشهر المواقع في لندن، بما في ذلك المتحف البريطاني ومعرض الصور الوطني بلندن. ويعمل أيضاً في كاتدرائية القديس بولس، الكنيسة التي تزوجت فيها "ديانا" من الأمير "تشارلز" في يوليو 1981.

جديرًا بالذكر، توفيت "ديانا" أميرة ويلز، في حادث سيارة في باريس في 31 أغسطس 1997. في هذا الوقت، كان الأمير "ويليام" يبلغ من العمر 15 عامًا، والأمير "هاري" 12 عامًا.