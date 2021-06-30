بالفيديو: استعراض “عبدة الشيطان” يتسبب بكارثة في مصر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 10:50 صباحًا

واقعة مروعة شهدتها قرية أتميدة المصرية، حيث تحول الاحتفال بنقل جهاز عروس لمنزل عريسها إلى حادثة محزنة، بعد انفجار طفاية حريق خلال استعراض لشباب في أثناء الاحتفال، محدثة إصابات بالغة لفتاتين.

قال مصدر أمني لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أهالي قرية أتميدة بوقوع إصابات شديدة الخطورة لفتاتين من بنات القرية، كانتا ضمن المتفرجين خلال احتفال بنقل جهاز عروس بالقرية.

أوضح المصدر أن شهود العيان أفادوا بأنه خلال الاحتفال حضر عدة شباب بشكل مفاجئ حاملين أسطوانات غاز وطفايات حريق، وبدأوا في تفريغ شحنتها لعمل أشكال ورقصة معروفة بين الشباب بما يسمى استعراض “عبدة الشيطان”.

بينما اندمج الشباب في الاستعراض، انفجرت إحدى طفايات الحريق وانطلقت بسرعة كبيرة من يد ممسكها نحو المتفرجين فاصطدمت بفتاتين وأحدثت لهما كسور في الجمجمة بحسب تشخيص الأطباء في المستشفى التي تم نقل الفتاتين إليها في حالة حرجة.

وفقا للمصدر فقد تم القبض على عدد من الشباب الذين احتفلوا بهذا الأسلوب الخطير، وعرّضوا حياة الآخرين للتهديد، فضلا عن التسبب في إصابات كادت تودي بحياة فتاتين.

وتداول مغردون وشهود عيان من أهل القرية فيديو يرصد الواقعة، وانطلاق طفاية الحريق بسرعة بعد انفجار محبسها خلال الاستعراض الاحتفالي، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.