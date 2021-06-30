فيديو طريف لقطة تقلد جنود عسكريين بشكل مدهش

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 10:50 صباحًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لقطة تحاول تقليد أحد الجنود في تركيا.

واظهر مقطع الفيديو المتداول تقليد القطة الذي لم يدركه الجنود على الفور، لكنهم سرعان ما لاحظوا أن القطة كانت تسير على ما يرام وثم قرر الجنود السير معه.

قامت القطة بعمل ممتاز، حتى لو فشلت في بعض الأحيان، لكنها تحاول تقليد الجندي وتطيع الأوامر.

وُلدت القطة الصغيرة ونشأت في قاعدة عسكرية تركية في مانيسا، وتعلمت السير مع الجنود الذين قاموا بتربيتها.