شاهد أغرب معرض بالعالم.. عارضات داخل توابيت لملابس الموتى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 10:48 صباحًا

كثيرا ما نسمع عن أشياء كثيرا في حياتنا، وقد يكون أحدث هذه الأشياء الغريبة هو معرض للأزياء الخاصة بالموتى.

شهدت العاصمة الأوكرانية، كييف، معرضا هو الأغرب من نوعه في العالم، حيث تم عرض لباس الموتى على الجمهور، بالإضافة إلى مجموعة من التوابيت الخشبية المتنوعة.

أقيم في مدينة كييف معرضا غريبا بهدف تعزيز ثقافة الجنازة حمل اسم “RIP Expo 2021″، حيث يقدم العرض توابيت صممت على طراز الرسوم المتحركة.

وكان أحد أبرز ما في برنامج المعرض، هو ارتداء عارضات الأزياء “لباس الموتى”، حيث استلقين ضمن التوابيت لكن مع ابتسامة عريضة وأحمر شفاه، بعكس ابتسامة الموتى الرمادية والحزينة.

مسيرة جنائزية مرعبة

وشهد العرض أيضا مسيرة جنائزية تمت أمام الحضور من خلال مجموعة توابيت وضع فيها فتيات مثّلن دور الأموات، في مشهد يذكر الجميع بحقيقة واحدة فقط ألا وهي “النهاية المحتومة.. الموت”.

وقال أحد المشاركين في العرض، في تصريحات نقلها موقع “meduza”: “تخيل أننا سنكون جميعًا هناك… هذه هي الطريقة الوحيدة لتكون مستيقظا في جنازتك”.

وأقيم المعرض في كييف، عاصمة أوكرانيا، من تاريخ 25 يونيو/ حزيران إلى 26 يونيو/ حزيران، بمشاركة عدد من عارضات الأزياء والفنانين وحضور جماهيري جيد.