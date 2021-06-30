ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بإعلان الجوائز

محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

اختتمت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الثلاثاء، بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل، وسط إجراءات احترازية.



وأعلنت لجان تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الأفلام الفائزة في مسابقات دورتها الخامسة، وحصد جائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم الطويل فيلم "طرق سيئة" تأليف وإخراج ناتاليا فورازبيت، تصوير فولوديمير إيفانوف، وفاز بجائزة أفضل مخرج آنا كاتز، عن فيلم "الكلب الذي لا يكف عن النباح".

وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى ليوناردو أنطونيو، عن فيلم "تقديم" تصوير جيليرمي دانيال، مونتاج ليوناردو أنطونيو، بطولة إيولاندا لارانجيرو، وجائزة أفضل ممثلة كانت من نصيب ماريا دي جيرولامو، عن فيلم "فيرونيكا" سيناريو وإخراج ليوناردو ميديل، وفاز بجائزة أفضل ممثل، دانيل كاتز عن فيلم "الكلب الذي لا يكف عن النباح".

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم "الجنة تحت أقدامي"، تأليف وتصوير وإخراج ساندرا ماضي، كما حصد جائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم القصير "الخطاب" تأليف وإخراج هاوهاو يان، وذهبت جائزة أفضل مخرج إلي ميكي لاي عن فيلم "السحابة لاتزال موجودة"، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى فيلم "أين كنت؟" سيناريو وإخراج ماريا.

ومنحت اللجنة تنويهًا خاصًا للممثلة سارة تنور عن دورها في فيلم "لا تنبس بكلمة" سيناريو وإخراج إيلودي والاس، كما منحت أيضاً تنويهًا خاصًا لفيلم "عنها" سيناريو وإخراج رباب مهرج، تصوير محمد مطر، مونتاج محمد نور الدين.

وذهبت جائزة مسابقة الفيلم الأورومتوسطي مناصفة بين فيلم "حربي المفضلة" سيناريو وإخراج إيلزي بوركوفسكا جاكوبسن، تصوير أندريس فيرهورستينسكيس، وفيلم "آخر أيام الربيع" إنتاج إسبانيا، إخراج إيزابيل لامبيرتي، ووفي مسابقة الفيلم المصري قررت لجنة التحكيم منح جائزة أكثر فيلم يدعم عمل المرأة لفيلم "من وإلى مير"، سيناريو وإخراج ماجي مرجان.

كما منحت اللجنة فيلم "عاش يا كابتن" إخراج وإنتاج مي زايد جائزة أفضل فيلم يمثل قضايا المرأة، واتفقت على منح فيلم "بنات ثانوي" تنويه خاص لبطلات الفيلم: جميلة عوض، وهنادي مهنى، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، والفيلم تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، وشارك في بطولته محمد الشرنوبى، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب.

وقررت لجنة تحكيم جائزة النقاد منح جائزتها لفيلم "شفق" من كوستاريكا، وهو من إخراج باث فابريجا، تأليف وإخراج باث فابريجا، وفاز بجائزة أفضل فيلم في ورش مهرجان أسوان فيلم أشورا إخراج أسماء يعقوب وسيتم عرض الفيلم في مهرجان الرباط لسينما المؤلف.