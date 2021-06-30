إيوان يودع والده بكلمات مؤثرة.. ويمنع العزاء بسبب “كورونا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ودع الفنان اللبناني، ​إيوان​، والده مروان أنور بعاصيري، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، بكلمات مؤثرة، معلناً وفاته وإلغاء العزاء، نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر إيوان، عبر حسابه في “فيسبوك”، صورة خاصة بورقة النعي، معلقاً عليها بقوله: “الوالد في ذمة الله”.

وبين إيوان أنه سيقتصر في تلقي التعازي على الهاتف، معقباً بأن صلاة الجنازة ستقام على جثمانه اليوم الثلاثاء في جامع الشهداء، حيث يوارى الجثمان الثرى في جبانة الشهداء.

وبين إيوان، في معرض نعيه، يقول: “للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب، إنا لله وإنا إليه راجعون، الراضون بقضاء الله وقدره آل بعاصيري وقليلات والمنجد ومحفوظ وكامل وصبح وخفتة ومشاقة وحسين ونخال وعبدالعال وأنسابهم”.

والمطرب ​إيوان​ ولد في 16 أغسطس عام 1980 بصيدا، وهو الأخ الأكبر لثلاثة أشقاء، هم: مازن وهيثم ورشا، ودرس إدارة الفنادق، وحصل على الماجستير فيها، ثم قضى “الخدمة العسكرية”، وبعدها تفرّغ للتلحين فلحن لفنانين عديدين، منهم: ​باسمة​ وفارس كرم،​ و​كارول سماحة​.