سكارليت جوهانسون تطلق خط التجميل الخاص بها في 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الممثلة الأميركية، سكارليت جوهانسون، لإطلاق خط التجميل الخاص بها بحلول عام 2022، وأعلنت جوهانسون انضمامها لشركات Najafi المساهمة، التي تستثمر ما يراوح بين 5 و10 ملايين دولار، من أجل علامتها التجارية الجديدة.

وبحسب ما نشره موقع “ذا انترناشيونال نيوز”، فإن الممثلة الشهيرة لم تذكر تفاصيل أكثر عن علامتها الجمالية الجديدة، ولا عن اسمها التجاري، ولا طبيعة المنتجات التي ستتخصص بها، وإنت كانت تجميلاً ومكياجاً فقط أم تحتوي أيضاً على منتجات العناية بالبشرة.

يأتي قرار جوهانسون بهذه الخطوة على خلفية الخبرة التي اكتسبتها أثناء عملها كسفيرة لعلامة L’Oreal Paris التجارية، وأيضاً كانت النجمة التي تروج عطور العلامة التجارية الشهيرة Dolce & Gabbana.

ورغم أن تاريخ الانطلاق سيكون في عام 2022، فإن اختيار جوهانسون وقع من الآن على كيت فوستر، وهي المديرة التنفيذية السابقة لعلامة الملابس الشهيرة Juicy Couture، حتى تتسلم منصبها كرئيسة تنفيذية لخط التجميل الجديد الخاص بها.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركات Najafi عن سعادته للعمل مع أشخاص ذوي رؤية مميزة وطموح كالممثلة الشهيرة، وأعرب عن حماسه للعمل معها بمشروعها على المدى الطويل.

الجدير ذكره أن جوهانسون حصلت على لقب المرأة الأكثر جاذبية على قيد الحياة، واحتلت المركز الـ12 كواحدة من أكثر النساء جاذبية على مر العصور.

وتعتبر جوهانسون أيقونة من أيقونات الجمال والموضة، التي تسير على خطاها الكثيرات، ودائماً يتم توجيه أسئلة لها عن روتينها الجمالي، وأكدت حينها أنها لا تذهب لصالونات التجميل بشكل دائم، ولا تضطر لوضع المكياج إلا أثناء التصوير لذلك تتمتع بشرة صحية وصافية.

وأكد أحد خبراء التجميل أن جوهانسون تهتم بترطيب بشرتها كثيراً، وتستخدم الأمصال التي تحتوي على حمض الهيالورونيك. وليس ذلك فقط، بل تحرص أيضاً جوهانسون على رشاقتها، لذلك تواظب على ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وتحب أيضاً الجري في الأماكن المفتوحة للحفاظ على وزنها. كما تهتم جوهانسون باليوغا وتمرينات الدفاع عن النفس، وتحرص على نظام غذائي صحي متكامل.