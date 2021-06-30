عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد نجله الوليد.. ويوجه إليه رسالة أبوية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم اللبناني عاصي الحلاني، بعيد ميلاد نجله الفنان الوليد، الذي يبلغ فيه عامه الـ21 ، موجهاً له رسالة أبوية عبر فيها عن حبه الشديد له ولعائلته، متمنياً له المزيد من النجاح في حياته المهنية والشخصية.

ونشر الحلاني صورةً عبر صفحته الشخصية بـ”إنستغرام”، هو وزوجته كوليت بولس، وابنه الوليد، وهم يحتفلون بعيد ميلاده، وعلق قائلاً: “عقبال الـ100 سنة يا شمعة بيتنا ونور حياتنا من حبك تتخلص الدني”.

كما نشر الوليد مجموعة من الصور، عبر صفحته الشخصية بـ”إنستغرام”، مع والدته وأخواته البنات، خلال احتفاله بعيد ميلاده، حيث ظهرت أمامه تورتة، والكثير من البالونات، وعلق قائلاً: “عيد ميلادي”.

وسبق أن كشف المطرب اللبناني الشاب السر وراء إقدامه على أغنيته الأولى باللهجة المصرية “كوكتيل جمال”، التي أطلقها مؤخراً على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بـ”يوتيوب”.

وقال الوليد، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه قرر الغناء باللهجة المصرية، بعدما تعمق بشدة في المجتمع المصري، وذلك إثر وجوده بكثرة في مصر، خلال الفترة الماضية، مضيفاً: “قررت أن أجرب الغناء باللهجة المصرية لأنني أجرب كل شيء.. وتعمدت كذلك أن أصور الفيديو كليب في نهر النيل”.

وحول هذا التناغم، الذي يبدو ظاهراً بينه وبين والده عاصي الحلاني، قال الوليد إن والده كان يصطحبه معه أينما حل، مشيراً إلى أنه رافق والده في معظم مراحل حياته، وكان شاهداً على معظم النجاحات التي حققها، ويضيف الوليد: “والدي هو قدوتي منذ صغري، وحلمي هو أن أعمل اللي عمله والدي.. وعلاقتي بعاصي الحلاني مثل أصحاب وليس أب وابنه”.

وعن أكثر شيء يحبه في والدته، كوليت بولس، ملكة جمال لبنان السابقة، قال الوليد إن السر يكمن في سهولة وسلاسة أسلوب تعاملها معهم في البيت.