بمشاركة بروس ويليز.. محمد كريم يوثق لحظة انطلاق تصوير فيلمه الأميركي “A Day to Die”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثق الفنان المصري، محمد كريم، مقطع فيديو عبر حسابه في “إنستغرام”، كشف من خلاله عن بدء انطلاق تصوير فيلمه الأميركي الجديد “A Day to Die”، الذي يشارك فيه رفقة النجم العالمي بروس ويليز.

وأظهر المقطع خروج محمد كريم من سيارته، وقد وصل إلى موقع التصوير الذي أكد أنه في ولاية ميسيسيبي، بالولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن سعادته بالفيلم الذي تمنى أن يحظى بإعجاب الجمهور.

وكشف المقطع عن التحضيرات التي تمت للتصوير من حيث المعدات، وفريق العمل الذي وجد في موقع التصوير، كما ألقى محمد كريم السلام على بعض الحضور، وأثنى على المدينة التي تحتضن العمل، خلال تعليقه على الفيديو.

وكتب، قائلاً: “مدينة جميلة، شكراً لولاية ميسيسيبي، على الترحيب الحار”، بينما تفاعل قطاع كبير من الجمهور، حيث تخطت مشاهدات المقطع 100 ألف في ساعات قليلة.

ومؤخراً، نشر محمد كريم صورة عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، جمعته بالنجم بروس ويليز، وعلق عليها، قائلاً: “إنه حان الوقت ليعلن عن فيلمه الجديد في هوليوود”، مبيناً أنه بمثابة حلم جديد يحققه في هوليوود.

وعقب محمد كريم بأن هذا الفيلم ينتمي لسلسلة أفلام “الأكشن” الكبيرة، معرباً عن سعادته بوقوفه أمام نجم كبير من أكبر نجوم أفلام “الأكشن” في العالم، هو بروس ويليز، منوهاً بأنه استمتع للغاية بالعمل معه، وأن يكون جزءاً من هذا الفيلم الذي وصفه بالرائع.

ومضى محمد كريم، قائلاً إنه عمل مع فريق من كبار نجوم العالم في هذا الفيلم، مختتماً أنه ورغم “كورونا” الذي تسبب في تعطيل العمل، لكنه يعد جمهوره بفيلم “أكشن” كبير يليق بهم، مختتماً: “دعواتكم”.

يذكر أن محمد كريم قدم، في وقت سابق، فيلماً مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، حمل عنوان “A Score To Settle”، وحقق نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائي عالمياً، وهو من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وتدور أحداث الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عاماً في السجن ظلماً، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.