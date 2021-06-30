“مشاعره الدفينة قد تطفو من جديد”.. الأمير تشارلز يرفض حضور مراسم كشف النقاب عن تمثال الأميرة ديانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يغيب الأمير تشارلز عن مراسم كشف النقاب عن تمثال الأميرة ديانا لأن الحدث قد “يجعل مشاعره الدفينة تطفو من جديد” ويعيد ذكريات “سعيدة وحزينة ومؤسفة”، وفق ما كشف أحد المصادر.

ومن المتوقع أن يضع دوق كامبريدج (39 عاماً) ودوق ساسكس (36 عاماً) أي توترات جانباً في الحدث المؤثر يوم الخميس الذي سيقام في قصر كنسينغتون بمناسبة عيد ميلاد والدتهما الستين.

أحيا الأخوان ذكرى والدتهما الحبيبة معاً للمرة الأخيرة في الأول من تموز 2017، عندما حضرا صلاة خاصة أمام قبرها. وكان أمير ويلز حينها على بعد أكثر من 3000 ميل، في زيارة رسمية لكندا، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

قال أحد أصدقائه في حديث لصحيفة “التايمس”: “إنه يجد الأمر صعباً جداً. هذه اللحظات لديها القدرة على إعادة ظهور مشاعر دفينة، وتعيد له الذكريات السعيدة والحزينة، والمؤسفة”.

وأضاف المصدر: “منذ وفاة ديانا شعر أنه من الأفضل الاحتفاظ بتلك الذكريات لنفسه وترك أبنائه يهتمان بهذه المناسبة”.

يأتي ذلك بعد تقارير تفيد بأن الأمير وليم زار تمثال والدته مع زوجته وأولادهما لقضاء لحظة خاصة قبل كشفه رسمياً للعالم، في الحدث الرسمي يوم الخميس بحضور شقيقه الأمير هاري.

من المفهوم أنه أراد أن يمنح زوجته كايت وأولادهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس فرصة لرؤيته قبل الكشف عنه إلى العالم.

يغطي الآن صندوق كبير القاعدة حيث يُعتقد أنه تم وضع التمثال قبل الحدث الذي يصادف عيد ميلاد الأميرة ديانا الستين.

من المتوقع أيضًا أن يرى الأمير هاري التمثال قبل الحدث، لكنه يخضع حالياً للحجر الصحي في منزل فروغمور الريفي في وندسور بعد وصوله من كاليفورنيا.