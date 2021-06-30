نور أبو حساب يعود بأغنية "سيكي بامبي" بعد 20 عاما.. فأين اختفى؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لمع الطفل نور أبو حساب، منذ 20 عاما، أمام سعيد صالح وأحلام الجريتلي في "آمال وأقدار" كما تألق في "عصر الأئمة وقمر وقمورة" ليختفي بعدها.

وبعد عشرين عاما، قرر نور أبو حساب، الذي صار طبيبا الآن، العودة بقوة لعالم الفن لكن من بوابة الغناء حيث يستعد لتصوير أول أغنية استعراضية بعنوان "سيكي بامبي" والتي يغني فيها "عربي ونوبي وبالسواحلية الأفريقية"، وهي من تلحين فادي صال، وتأليف جماعي يشارك في كتابتها مع ماندو، وفادي وخالد.

وسيتم تصوير الأغنية الأسبوع المقبل بإحدى المناطق الطبيعية في مصر، علما وأن الأغنية من إخراج وتصميم نور، وتصوير أحمد جوهر.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية، قال نور أبو حساب: "رغم نشأتي في أسرة فنية وتعلمي الموسيقي والغناء والاستعراضات منذ الصغر ونجاحي في التمثيل وأنا طفل بأعمال كثيرة، فضلت الأسرة الاهتمام بمستقبلي التعليمي، وبعد أن حققت نفسي علميًا في مجال الطب، قررت العودة إلى جذوري الفنية التي أعشقها".

وأضاف: "في رأيي أن الفن والطب يكملان بعضهما وشطارتي منذ الطفولة في عزف الجيتار ساعدتني على أن أكون طبيب أسنان شاطر لأن طبيب الأسنان يحتاج إلى براعة يدوية تشبه عازف الجيتار".

وعن أغنيته الأولى قال: أغنية "سيكي بامبي" هي غزل في المحبوبة تمزج ما بين أشكال الغناء العربي والنوبي والأفريقي سواء من حيث الكلمات، أو الألحان، أو الاستعراضات التي لم أتخل عنها رغم دراستي للطب فقد ظللت طيلة حياتي أهتم بها حتى سافرت إلى كينيا حيث دربت هناك الرقص الأفريقي للأفارقة عام 2019 في جامعة كنياتا، كما سافرت إلى العديد من الدول الأخرى لنشر ثقافات الدول في التعبير الحركي بالرقص.