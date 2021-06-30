شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تكرر تعاونها مع أحمد البرازيلي فى أغنيتين بعد "مزيكا هادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة اللبنانية هيفاء وهبى في أغنيتين من كلمات أحمد علاء الدين وألحان احمد البرازيلي وتوزيع زووم، الأولى تحمل طابع المقسوم والثانية تحمل طابع الدراما، ومن المقرر طرحهم خلال الفترة المقبلة حسبما أكد البرازيلى لـ"الخليج 365"، لتكون الأغنية التعاون الثانى بين هيفاء والبرازيلى بعدما قدما أغنية "مزيكا هادية" التي حققت نجاحا كبيرا .



هيفاء وهبى واحمد البرازيلى

يذكر أن هيفاء وهبى قد قامت بزيارة سريعة لمصر منذ أيام قليلة شاركت فيها في إحدى الحفلات كما أنها قامت بتسجيل اغنية جديدة مع الفنان أكرم حسنى التي تم طرحها منذ أيام، هو العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما، ويحمل عنوان "لوكنت" وهى من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومديرالتصوير أحمد بشاري .



هيفاء واحمد البرازيلى

تبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول "لو كنت" ويفترض كل منهما ماذا لو لم يكن إنسانا فماذا سيصبح ؟ من خلال طرح أفكار توضح طريقة تفكير الرجل والمرأة في هذا الشأن.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى مسلسل "أسود فاتح" الذى عرض مؤخراً، وشارك في بطولته شريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.